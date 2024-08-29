ЦРУ узнало, как ИГ* планировало убить десятки тысяч людей до конца августа

ЦРУ передало властям Австрии разведданные, в которых содержится информация о том, что «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) планировало устроить теракт на концерте Тейлор Свифт в августе, сообщает The New York Times со ссылкой на замгендиректора спецслужбы Дэвида Коэна.