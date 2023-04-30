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В Госдуме заинтересовались интервью основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина военкору Пегову

В Госдуме заинтересовались интервью основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина военкору Пегову

Зампредседателя Государственной думы Российской Федерации Сергей Неверов выступил с предложением пригласить основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ГД на фоне обнародованного военным корреспондентом Семеном Пеговым интервью с предпринимателем.

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