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Царьград

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Челябинец погиб в двойном дорожно-транспортном происшествии

Челябинец погиб в двойном дорожно-транспортном происшествии

Трагедия случилась 23 января на Копейском шоссе.Трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 23 января в 06:23 утра в Челябинске на Копейском шоссе, неподалеку от дома 1-П.

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