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Актёр Белый отменяет русских в Израиле, а его отменяет Париж

Актёр Белый отменяет русских в Израиле, а его отменяет Париж

Юрий Кот Фото из сети Сбежавший в Израиль актёр Александр Белый во всю ищет, куда бы приложить нерастраченный талант.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мигрант Белый диктует свои условия в Израиле?.... Чудеса чудесные...  КАК ДОЛГО  ему это будет сходить с рук? Думаю, если его пнут в Израиле, то мало ему не покажется... Пока, видать, не до него... Но когда уже достаточно намозолит глаза - обязательно пнут.
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4 час.
chernyj70 Чернышов
А кто это? В каких фильмах снимался?
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3 час.
Maxim Yushkin
👍 Ну будет теперь жить на пенсию от Сороса или Госдепа США. Уповать на их щедрость (не особо стабильную).
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1 час.

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