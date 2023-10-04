Актёр Белый отменяет русских в Израиле, а его отменяет Париж

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лина любимцева

Мигрант Белый диктует свои условия в Израиле?.... Чудеса чудесные... КАК ДОЛГО ему это будет сходить с рук? Думаю, если его пнут в Израиле, то мало ему не покажется... Пока, видать, не до него... Но когда уже достаточно намозолит глаза - обязательно пнут.