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Петербургский дневник

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Задолженность по зарплате в Петербурге выросла на 20 млн рублей

Задолженность по зарплате в Петербурге выросла на 20 млн рублей

Основной рост пришелся на ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России, где задолженность составила 55,9 млн рублей перед 136 работниками По данным Петростата, на 1 марта 2024 года задолженность по заработной плате работникам организаций Санкт-Петербурга увеличилась на 20,8 млн рублей (23,27%) по сравнению с 1 февраля и достигла 110,6 млн рублей перед 815 сотрудниками.

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