Инструктор добровольческого батальона «Эспаньола» с позывным Солдат рассказал военкору, как проходят тренировки взвода разведчиков.
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Инструктор добровольческого батальона «Эспаньола» с позывным Солдат рассказал военкору, как проходят тренировки взвода разведчиков.
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