Один из последних беспилотников Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
Один из последних беспилотников Bayraktar, оставшихся в распоряжении ВФУ, сбили в районе Кинбурнской косы российские военные, заявил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум», 19 июля сообщает РИА.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТУРЦИЯ дает Байрактары Украине против России, а РОССИЯ ПОСЫЛАЕТ САМОЛЕТЫ В ТУРЦИЮ ТУШИТЬ ИМ ПОЖАРЫ!!... Это даже не беззубая политика, а еще и БЕСХВОСТАЯ!! Хвост, засунутый в задницу, уже ТАМ сгнил!! ПОЗОРИЩЕ!!... Тьфу!!
Свежие комментарии