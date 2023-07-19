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Один из последних беспилотников Bayraktar сбили на Кинбурнской косе

Один из последних беспилотников Bayraktar сбили на Кинбурнской косе

Один из последних беспилотников Bayraktar, оставшихся в распоряжении ВФУ, сбили в районе Кинбурнской косы российские военные, заявил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум», 19 июля сообщает РИА.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТУРЦИЯ дает Байрактары Украине против России, а РОССИЯ ПОСЫЛАЕТ САМОЛЕТЫ В ТУРЦИЮ ТУШИТЬ ИМ ПОЖАРЫ!!... Это даже не беззубая политика, а еще и  БЕСХВОСТАЯ!! Хвост, засунутый  в задницу,  уже ТАМ сгнил!! ПОЗОРИЩЕ!!... Тьфу!!
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