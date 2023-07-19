Один из последних беспилотников Bayraktar сбили на Кинбурнской косе

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лина любимцева

ТУРЦИЯ дает Байрактары Украине против России, а РОССИЯ ПОСЫЛАЕТ САМОЛЕТЫ В ТУРЦИЮ ТУШИТЬ ИМ ПОЖАРЫ!!... Это даже не беззубая политика, а еще и БЕСХВОСТАЯ!! Хвост, засунутый в задницу, уже ТАМ сгнил!! ПОЗОРИЩЕ!!... Тьфу!!