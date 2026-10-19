A Qatari LNG cargo is traveling north in the Red Sea to deliver gas to Europe via the Suez Canal in a rare shipment on the shortest but dangerous route to Europe amid the Houthi threats to tankers in the southern Red Sea and the Bab el-Mandeb Strait.
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