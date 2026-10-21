Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на планы Еврокомиссии включить в 22-й пакет санкций новые ограничения против российской нефти, сравнив действия европейцев с высказыванием «Мыши кололись, плакали и продолжали грызть кактус».
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