В СВР рассказали, как проходила Ялтинская конференция

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Великобритания перед началом Ялтинской конференции в 1945 году пыталась склонить руководство США совместно надавить на делегацию СССР, чтобы добиться решений, выгодных британской стороне – об этом свидетельствуют данные, полученные советской внешней разведкой из Лондона … .