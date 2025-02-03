В СВР рассказали, как проходила Ялтинская конференция

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Великобритания перед началом Ялтинской конференции в 1945 году пыталась склонить руководство США совместно надавить на делегацию СССР, чтобы добиться решений, выгодных британской стороне – об этом свидетельствуют данные, полученные советской внешней разведкой из Лондона … .
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