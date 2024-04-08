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"Еще одно свидетельство деградации": В МИД осудили настойчивое протаскивание Косово в Совет Европы

"Еще одно свидетельство деградации": В МИД осудили настойчивое протаскивание Косово в Совет Европы

Попытки протащить Косово в Совет Европы в Министерстве иностранных дел России назвали "еще одним свидетельством деградации"В Министерстве иностранных дел России назвали настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы указывает на деградацию организации.

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