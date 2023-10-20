FCC разрешила потребительским устройствам использовать большую часть диапаз...

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FCC разрешила потребительским устройствам использовать большую часть диапазона 6 ГГцФедеральная комиссия по связи (США) приняла решение о расширении использования большей части диапазона 6 ГГц нелицензированными беспроводными потребительскими устройствами, что значительно увеличит их беспроводные возможности в будущем.

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