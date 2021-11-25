История о пропавшей шри-ланкийской гандбольной команде (4 фото)

У спортивного руководства Шри-Ланки есть проблема: у них исчезают спортсмены. Они отправляются в зарубежные страны для участия в спортивных мероприятиях, а затем исчезают… Обычно они едут в Италию, где готовят пиццу или работают в универмагах.