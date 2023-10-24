Количество атак программ-вымогателей стало рекордным

В 2023 году количество атак с применением программ-вымогателей достигнет рекордной отметки. Согласно отчету фирмы NCC Group, в сентябре хакеры, оперировавшие программами-вымогателями, совершили 514 атак — рекордное количество за год.
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