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Рогов заявил, что во Франции начало действовать проклятие Зеленского

Рогов заявил, что во Франции начало действовать проклятие Зеленского

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил в Telegram, что проклятие главы киевского режима Владимира Зеленского начало действовать во Франции, где национальное собрание страны приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье.

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