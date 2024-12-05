Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил в Telegram, что проклятие главы киевского режима Владимира Зеленского начало действовать во Франции, где национальное собрание страны приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье.