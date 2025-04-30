Минтранс рассматривает возможность присвоения самолетам имен героев СВО

Минтранс РФ рассматривает возможность присвоения самолетам, поездам, морским судам или другому транспорту имен военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области или погибли при ее освобождении в ходе СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии