Полузащитник клуба РПЛ сравнил зарплаты футболистов и учителей

РИА Новости Игрок «Зенита» Алексей Сутормин считает высокие зарплаты футболистов обоснованными Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» сравнил зарплаты футболистов и учителей.
РИА Новости Игрок «Зенита» Алексей Сутормин считает высокие зарплаты футболистов обоснованными Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» сравнил зарплаты футболистов и учителей.
Свежие комментарии