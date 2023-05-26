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Полузащитник клуба РПЛ сравнил зарплаты футболистов и учителей

Полузащитник клуба РПЛ сравнил зарплаты футболистов и учителей

РИА Новости Игрок «Зенита» Алексей Сутормин считает высокие зарплаты футболистов обоснованными Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин в интервью на YouTube-канале «СБГ ШОУ» сравнил зарплаты футболистов и учителей.

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