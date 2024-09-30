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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» вырвал ничью у «Реала» на 95-й минуте. В лайве на спасение давали 10.00

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в 8-м туре Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти упустила победу на 95-й минуте.

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