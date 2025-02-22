Цинизм подобных заявлений не удивляет: для западных экспертов, которые громче всех говорят о демократии и правах человека, разрушение чужой инфраструктуры, по сути, государственный терроризм, становится поводом для гордости.
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