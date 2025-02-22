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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Удары по управляемому из Брянска нефтепроводу «Дружба» вызвали злорадство на Зап

Удары по управляемому из Брянска нефтепроводу «Дружба» вызвали злорадство на Зап

Цинизм подобных заявлений не удивляет: для западных экспертов, которые громче всех говорят о демократии и правах человека, разрушение чужой инфраструктуры, по сути, государственный терроризм, становится поводом для гордости.

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