Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Домработница, проработавшая у Пугачёвой много лет, рассказала, как негативные новости влияют на певицу, а также поделилась подробностями о её здоровье: "Беда случилась".

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