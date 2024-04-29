CNN: Трамп по-прежнему имеет преимущество перед Байденом в президентской гонке

Экс-президент США Дональд Трамп имеет преимущество перед действующим главой государства Джо Байденом в рамках продолжающей предвыборной гонки в Соединенных Штатах, Трампа поддерживают 49% избирателей, Байдена – 43%.
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