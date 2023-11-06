Примар Леовы был переизбран

Кандидат от партии «Лига городов и коммун» Бужорян Александр был переизбран примаром города Леова. По предварительным данным, ему удалось набрать 73,28% от общего числа голосов, тогда как кандидат от ПДС Матей Мария набрал 11,51%.
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