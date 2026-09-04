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В России разработали принципиально новый метод получения наночастиц с железом-59

В России разработали принципиально новый метод получения наночастиц с железом-59

Ученые из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского РАН и Научно-исследовательского физико-химического института имени Карпова предложили получать наночастицы с железом-59 с помощью золь-геля.

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