Слуцкий предложил разработать федеральную программу замены угольных котельных на газовые

Угольная пыль, копоть на окнах и запах гари стали привычным фоном для миллионов граждан РФ, что недопустимо для страны, обладающей газовыми ресурсами.
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