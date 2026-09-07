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Слуцкий предложил разработать федеральную программу замены угольных котельных на газовые

Слуцкий предложил разработать федеральную программу замены угольных котельных на газовые

Угольная пыль, копоть на окнах и запах гари стали привычным фоном для миллионов граждан РФ, что недопустимо для страны, обладающей газовыми ресурсами.

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