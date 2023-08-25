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Учёный Павловский посоветовал жителям Новосибирска готовиться к опасному климату

Учёный Павловский посоветовал жителям Новосибирска готовиться к опасному климату

Глобальное потепление отразится на температуре воздуха и воды в Сибири.Исполняющий обязанности заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артём Павловский призвал жителей Новосибирска готовиться к погодным аномалиям.

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