Учёный Павловский посоветовал жителям Новосибирска готовиться к опасному климату

Глобальное потепление отразится на температуре воздуха и воды в Сибири.Исполняющий обязанности заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артём Павловский призвал жителей Новосибирска готовиться к погодным аномалиям.