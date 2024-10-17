Более 700 сотрудников Ubisoft объявили трехдневную забастовку против требования возвращения в офисСотни сотрудников Ubisoft организовали масштабную трехдневную забастовку против требования компании вернуться в офис и оставить “умную работу” – инициативу, которая оставалась активной со времен пандемии Covid-19 и теперь многими считается стабильной.