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Более 700 сотрудников Ubisoft объявили трехдневную забастовку против требования...

Более 700 сотрудников Ubisoft объявили трехдневную забастовку против требования...

Более 700 сотрудников Ubisoft объявили трехдневную забастовку против требования возвращения в офисСотни сотрудников Ubisoft организовали масштабную трехдневную забастовку против требования компании вернуться в офис и оставить “умную работу” – инициативу, которая оставалась активной со времен пандемии Covid-19 и теперь многими считается стабильной.

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