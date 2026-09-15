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Регионы России

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В России до 2035 года построят семь инновационных учреждений ФСИН объединённого типа

В России до 2035 года построят семь инновационных учреждений ФСИН объединённого типа

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует к 2035 году построить семь современных учреждений объединённого типа, которые заменят часть устаревших исправительных колоний.

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