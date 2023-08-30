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«ПСЖ» и «Аль-Иттифак» ведут переговоры по Вейналдуму. Джеррард хочет видеть экс-хавбека «Ливерпуля» в команде

«ПСЖ» и «Аль-Иттифак» ведут переговоры по Вейналдуму. Джеррард хочет видеть экс-хавбека «Ливерпуля» в команде

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Иттифак» ведет переговоры о трансфере Вейналдума. В подписании полузащитника «ПСЖ», ранее выступавшего за «Ливерпуль», заинтересован Стивен Джеррард.

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