В Областную детскую больницу купили оборудование экспертного класса, которое можно уникально настроить для каждого пациента

В отделение реанимации ОДКБ № 1 поступило новое высокотехнологичное оборудование. В дополнение к уже работающей медицинской технике в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента.