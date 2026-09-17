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В Областную детскую больницу купили оборудование экспертного класса, которое можно уникально настроить для каждого пациента

В Областную детскую больницу купили оборудование экспертного класса, которое можно уникально настроить для каждого пациента

В отделение реанимации ОДКБ № 1 поступило новое высокотехнологичное оборудование. В дополнение к уже работающей медицинской технике в эксплуатацию введены 18 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента.

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