Мировое обозрение

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«Роскосмос» и NASA продолжают переговоры о перекрёстных полётах

«Роскосмос» и NASA продолжают переговоры о перекрёстных полётах

Государственная корпорация «Роскосмос» и Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) продолжают работать по достижению соглашения о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию (МКС).

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