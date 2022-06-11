«Роскосмос» и NASA продолжают переговоры о перекрёстных полётах

Государственная корпорация «Роскосмос» и Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) продолжают работать по достижению соглашения о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию (МКС).
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