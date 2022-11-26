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Кучеров набрал 0+3 в матче с «Сент-Луисом». Он в топ-5 гонки бомбардиров с 31 очком в 20 играх, до Макдэвида – 4 балла

Кучеров набрал 0+3 в матче с «Сент-Луисом». Он в топ-5 гонки бомбардиров с 31 очком в 20 играх, до Макдэвида – 4 балла

Никита Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Сент-Луисом».  Форвард «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (5:2).

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