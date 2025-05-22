Geometric Future представляет новые корпуса для ПК, моноблоки и блоки питания на выставке Computex 2025

Команда Tom's Hardware находится на выставке Computex 2025, и мы заглянули на стенд производителя современных и минималистичных корпусов для ПК Geometric Future, чтобы ознакомиться с его последними предложениями.
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