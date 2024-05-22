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Захар Прилепин рассказал, как санкции Запада повлияли на российскую элиту

Захар Прилепин рассказал, как санкции Запада повлияли на российскую элиту

Писатель, политик, подполковник Нацгвардии Захар Прилепин выразил уверенность, что тотальные западные санкции оказали благотворное влияние на формирование российской элиты, и ответил, смогут ли сражавшиеся в зоне СВО люди стать её новой частью.

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