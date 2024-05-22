Захар Прилепин рассказал, как санкции Запада повлияли на российскую элиту

Писатель, политик, подполковник Нацгвардии Захар Прилепин выразил уверенность, что тотальные западные санкции оказали благотворное влияние на формирование российской элиты, и ответил, смогут ли сражавшиеся в зоне СВО люди стать её новой частью.
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