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Тульские новости

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В Пролетарском районе Тулы частично заасфальтировали улицу Ступенская

В Пролетарском районе Тулы частично заасфальтировали улицу Ступенская

Около 200 метров дороги к детсаду №9 в Туле остались без асфальта после ремонта. Асфальт уложили только с одной стороны улицы Ступенская, со стороны Венёвского шоссе.

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