США ввели запрет на закупки урана из России, но оставили лазейку в законе

В США 12 августа вступает в силу закон о запрете импорта урана из России. Впрочем, это не окажет существенного влияния на рынок, так как возможность закупок российского топлива для АЭС у Вашингтона сохранилась.
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