Андрей Бочкарёв: Завершается строительство дополнительной пересадки между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская»

Дополнительный подземный переход обеспечит удобную пересадку пассажиров На юго-западе Москвы, в районе Зюзино, продолжается строительство подземного перехода расположенного под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка.
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