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Холод и сэндвич без хлеба: 10 нестандартных советов худеющим!

Холод и сэндвич без хлеба: 10 нестандартных советов худеющим!

Многим людям, желающим похудеть, кажется, что борьба с весом — это долгое и сложное занятие. Обязательно ли это? Нет: немного изменив ту часть распорядка дня, которая не требуют особых размышлений или усилий, можно избежать необходимости вносить огромные изменения и всё равно сбросить немного килограмм — а это повышает мотивацию и снимает стресс:Не бойтесь холодаБолее низкая температура воздуха повышает эффективность наших запасов бурого жира — он согревает вас, помогая сжигать жир, накопленный в животе.

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