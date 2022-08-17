Опасное состязание между всё более смертоносными угрозами Запада и возможностями их нейтрализации со стороны России вступает в решающую фазу Источник: РИА Новости Сегодня пришли сообщения, которые подтверждают, что противник, в лице США и подконтрольного ему киевского режима, не остановятся ни перед чем, чтобы нанести России максимальный ущерб: «Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской атомной электростанции, говорится в сообщении ФСБ РФ.