ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Новое наступление в Курской области вызвало разочарование в США.
Киев в России похитил корейцев и дает 50 млн. за героя из Дагестана. Датчане просят нас защитить Гренландию: СВОдки с фронта
Комментарии
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чвсатпкьл
Захват якобы северо-корейцев полнейшая чепуха и детские фантазии СБУ. Смотрел я их репортажи в стиле квартал-95 и от души смеялся, клоуны они и есть клоуны. А фальшивый военный билет который при современном развитии печатного дела на западе сделать нетрудно. На фото это якобы военный билет корейца нет ни фото ни печати военкомата ни фамилии и звания комиссара военкомата, а те две смазанные печати которые там влепили вообще не нужны так как нет там информации которую нужно подтверждать печатями. А также по этому номеру его можно легко проверить в базе данных МО РФ.🤣😂
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3 час.
ч
чвсатпкьл
В психиатрии появился новый термин для обозначения уровня психического расстройства в виде диагноза это незалежность. 🤣😂
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3 час.
vb
viktor beresin
Вспомнили... Российская империя их действительно выручала. С другой стороны-лучшая царевна была датчанкой
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35 мин.
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