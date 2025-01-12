Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 765 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кораблев Сергей
    А почему отца Андрея в качестве иллюстрации поставили?На высоких должно...
  • viktor beresin
    Вспомнили... Российская империя их действительно выручала. С другой стороны-лучшая царевна была датчанкойКиев в России пох...
  • Владимир Пастухов
    ... и Малюта Скуратов...«Слушайте многоув...

Киев в России похитил корейцев и дает 50 млн. за героя из Дагестана. Датчане просят нас защитить Гренландию: СВОдки с фронта

Киев в России похитил корейцев и дает 50 млн. за героя из Дагестана. Датчане просят нас защитить Гренландию: СВОдки с фронта

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Новое наступление в Курской области вызвало разочарование в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
чвсатпкьл
Захват якобы северо-корейцев полнейшая чепуха и детские фантазии СБУ. Смотрел я их репортажи в стиле квартал-95 и от души смеялся, клоуны они и есть клоуны. А фальшивый военный билет  который при современном развитии печатного дела на западе сделать нетрудно. На фото это якобы военный билет корейца нет ни фото ни печати военкомата ни фамилии и звания комиссара военкомата, а те две смазанные печати которые там влепили вообще не нужны так как нет там информации которую нужно подтверждать печатями. А также по этому номеру его можно легко проверить в базе данных МО РФ.🤣😂
Ответить
3 час.
ч
чвсатпкьл
В психиатрии появился новый термин для обозначения уровня психического расстройства в виде диагноза это незалежность. 🤣😂
Ответить
3 час.
vb
viktor beresin
Вспомнили... Российская империя их действительно выручала. С другой стороны-лучшая царевна была датчанкой
Ответить
35 мин.

Картина дня

наверх