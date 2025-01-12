Киев в России похитил корейцев и дает 50 млн. за героя из Дагестана. Датчане просят нас защитить Гренландию: СВОдки с фронта

чвсатпкьл

Захват якобы северо-корейцев полнейшая чепуха и детские фантазии СБУ. Смотрел я их репортажи в стиле квартал-95 и от души смеялся, клоуны они и есть клоуны. А фальшивый военный билет который при современном развитии печатного дела на западе сделать нетрудно. На фото это якобы военный билет корейца нет ни фото ни печати военкомата ни фамилии и звания комиссара военкомата, а те две смазанные печати которые там влепили вообще не нужны так как нет там информации которую нужно подтверждать печатями. А также по этому номеру его можно легко проверить в базе данных МО РФ.🤣😂