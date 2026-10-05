Налоги на недвижимость: что меняет законопроект № 617-9

Правительство внесло законопроект № 617-9 с изменениями в налогообложении недвижимости. Кому предлагают убрать двойной и четверной земельный налог? Как ПВЗ может повлиять на налог по всему зданию? Разбираю эти предложения, ограничение роста налога граждан, сведения о льготах и декабрьский срок уплаты.
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