Налоги на недвижимость: что меняет законопроект № 617-9

Правительство внесло законопроект № 617-9 с изменениями в налогообложении недвижимости. Кому предлагают убрать двойной и четверной земельный налог? Как ПВЗ может повлиять на налог по всему зданию? Разбираю эти предложения, ограничение роста налога граждан, сведения о льготах и декабрьский срок уплаты.