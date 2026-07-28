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Иваново

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Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта-2026» пройдет на обновленном стадионе «Труд» в Родниках

Начало большого спортивного события - 25 июля в 10:45. Всероссийский марафон спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» - масштабный спортивный проект, реализуется Минсельхозом России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на популяризацию доступных видов спорта и здорового образа жизни на сельских территориях и в малых городах.

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