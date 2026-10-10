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Пятый канал

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Дмитриев назвал историческим призыв Трампа сменить лидера Украины

Дмитриев назвал историческим призыв Трампа сменить лидера Украины

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

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