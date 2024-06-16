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Спасатели потушили пожар на магистральном газопроводе в Саратовской области

Спасатели потушили пожар на магистральном газопроводе в Саратовской области

В Саратовской области полностью потушен пожар на магистральном газопроводе в Татищевском районе. Об этом сообщает начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

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