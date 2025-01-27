«Адмитад» объединит свои сервисы в единую экосистему

На старте в экосистему войдут семь сервисов: сама партнерская сеть, маркетинговая платформа для селлеров маркетплейсов «Такпродам», платформа для продвижения мобильных приложений Boostmob, сервис для размещения в премиум-изданиях Promoland, платформа для единого пополнения кабинетов в рекламных сервисах GetUniq, рекламное агентство полного цикла Traffic Pro Lead, кешбэк-приложение на базе сканирования чеков «ЧекСкан».