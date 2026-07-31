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Сталь К340 для ножей — преимущества и недостатки

Сталь К340 для ножей — преимущества и недостатки

Сталь К340 — это современная инструментальная порошковая сталь, которая всё чаще используется в производстве ножей различного назначения: от рабочих и тактических моделей до премиальных охотничьих клинков.

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