Сталь К340 для ножей — преимущества и недостатки

Сталь К340 — это современная инструментальная порошковая сталь, которая всё чаще используется в производстве ножей различного назначения: от рабочих и тактических моделей до премиальных охотничьих клинков.
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