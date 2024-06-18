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В КНДР заявили, что СВО показывает неспособность Запада сравниться с Россией

В КНДР заявили, что СВО показывает неспособность Запада сравниться с Россией

ИЗВЕСТИЯ Спецоперация России по защите Донбасса и успехи Москвы на поле боя доказывают, что силы коллективного Запада не могут справиться с Россией, сообщили в газете "Минчжу Чосон", которая является печатным органом правительства КНДР.

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