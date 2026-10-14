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Царьград

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Reuters: Германия приобретет 50% оборонного концерна KNDS

Reuters: Германия приобретет 50% оборонного концерна KNDS

Германия планирует выкупить доли в оборонном концерне KNDS у семей Боде и Браунберенс, чтобы контролировать 50%.

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