Вратарь Митрюшкин летом перейдет в «Локомотив»

Антон Митрюшкин по окончании сезона-2023/24 покинет «Химки» и продолжит карьеру в «Локомотиве». «Чемпионат» сообщает, что Митрюшкин, который летом станет свободным агентом, уже заключил с «Локо» контракт на следующий сезон.