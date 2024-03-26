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Вратарь Митрюшкин летом перейдет в «Локомотив»

Вратарь Митрюшкин летом перейдет в «Локомотив»

Антон Митрюшкин по окончании сезона-2023/24 покинет «Химки» и продолжит карьеру в «Локомотиве». «Чемпионат» сообщает, что Митрюшкин, который летом станет свободным агентом, уже заключил с «Локо» контракт на следующий сезон.

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