Табиб Бурбон вирусының төп билгеләрен атады

Бурбон вирусы вакцина булмау белән генә түгел, ә диагностикадагы катлаулыклар белән дә куркыныч, чөнки аның симптомнары башка талпан инфекцияләренә охшаш, дип сөйләде дәүләт мәгариф университетының медицина факультетының хирургия кафедрасы өлкән укытучысы Александр Умнов.
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