Глава телеканала "Пятница!" предрек возвращение Насти Ивлеевой в шоу-бизнес

Николай Картозия заявил, что телеведущая сама пыталась разобраться с последствиями "голой вечеринки" Глава телеканала "Пятница!" Николай Картозия в интервью блогеру Надежде Стрелец предрек возвращение Анастасии Ивлеевой в шоу-бизнес.
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